Что увидят зрители международного кинофестиваля "Лiстапад"

Программа международного кинофестиваля "Лістапад" богата и уникальна. "Лістапад" покажет 154 фильма. Фильмом открытия крупнейшего кинофорума страны станет болгарская картина "Отец".

- Картины Петара Вылчанова и Кристины Грозевой постоянно принимают участие в нашем фестивале и всегда становятся одними из важнейших его событий. "Отец" в этом плане не исключение. Картина Кристины Грозевой и Петара Вылчанова представляет собой образец кино, которое рассказывает о семейных узах, бытовых неурядицах, вере в чудо и любви. Лента трогательная, мистическая, в ней много юмора и иронии, а также неожиданная концовка", - рассказывает директор программ игрового кино "Лiстапада" Игорь Сукманов.

Все фильмы разбиты на несколько программ: "Киноязык. Новый синтаксис", "Без пяти минут "Оскар", "Однажды на Востоке", "Специальные показы", "Российские премьеры", "Львы, Медведи, Пальмовые ветви", "Женские истории" и "Мастер-класс", конкурс детского и юношеского кино "Лістападзік".

В основном конкурсе участвуют 12 картин, среди которых два российских фильма - "Мысленный волк" Валерии Гай Германики по сценарию Юрия Арабова и "Керосин" Юсупа Разыкова, а также российско-грузинский фильм Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

"Мысленный волк" - мистическая фантазия на тему сомнений и страхов от знаменитой Валерии Гай Германики, режиссера провокационного сериала "Школа" и фильма-манифеста "Все умрут, а я останусь". В главной роли - актриса Юлия Высоцкая, изучавшая творческое мастерство в Белорусском театрально-художественном институте.

В разделе "Русские премьеры" покажут "Давай разведемся" Анны Парнас с Анной Михалковой в главной роли и "Большую поэзию" Александра Лунгина.

В конкурсе документального кино участвует фильм белорусского классика Виктора Аслюка "Обход". В "Национальном конкурсе" много белорусской мультипликации. Это "Магистр свободных искусств" Ирины Петкевич, посвященный белорусскому первопечатнику и просветителю Франциску Скорине, "Красавица и чудовище" Натальи Дарвиной, "Легенда о гуслях" Татьяны Кублицкой.

В программе "Львы, медведи, пальмовые ветви" - лауреат 72-го Международного каннского кинофестиваля "Малыш Джо" Джессики Хауснер о мутации человечества, "О бесконечности" великого Роя Андерссона, одного из самых оригинальных и титулованных режиссеров мира.

В главном жюри - кинокритик из России Лариса Малюкова, литовский продюсер Юрга Дикчювене, белорусский режиссер Владимир Янковский, режиссер Кшиштоф Занусси из Польши и другие. В рамках фестиваля откроются сразу две выставки, которые приоткроют завесу жизни звезд мирового кино на красных дорожках Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей.