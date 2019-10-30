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30.10.2019,  
16:45
Текст:  Алексей Брусилов

Экипажи новейших БРДМ-2М Таджикистана получили комплекты "Ратник-3К"

Таджикистан стал еще одной страной, принявшей на вооружение БРДМ-2МС российского производства. Торжественная передача глубоко модернизированных колесных разведчиков состоялась в минувший вторник на аэродроме Гиссар.

Ранее такая техника поступила в дружественные армии Лаоса, Киргизии и Сербии.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Считается, что созданная специалистами 103-го бронетанкового ремонтного завода новая версия знаменитой бронированной разведывательно-дозорной машины в настоящее время - лучшая в мире.

Благодаря современной системе управления огнем, экипаж может в скрытом режиме обнаруживать цели на дистанции до 5 000 метров днем и до 3 500 метров в темное время суток. Это позволяет эффективно применять, в том числе в движении, штатные пулеметы: 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТМ.

Установленные дополнительные бронированные экраны выдерживают попадание 14,5-мм пуль в лобовой части и 12,7-мм - в бортовые проекции. Существенно доработана противоминная защита.

Двигатель дизельный, 150- сильный. Максимальная скорость доходит до 100 км/ч. Запас хода по топливу - 1 500 километров. Боевой вес - 6 900 кг.

Фото: Минобороны РФ

Военные эксперты также заметили, что, судя по фотографиям и видеоматериалам, обнародованным Министерством обороны РФ, экипажи БРДМ-2МС получили защитные комплекты "Ратник-3К", в которые входят шлемофоны с бронезащитой, специальные противоосколочные жилеты и выдерживающие открытое пламя комбинезоны.

Такая экипировка уже несколько лет поставляется в российскую армию, где получила высокую оценку у военнослужащих, эксплуатирующих танки, бронетранспортеры, БМП, а также самоходные артиллерийские и зенитные установки.

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