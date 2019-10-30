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30.10.2019 21:04
Рубрика: Экономика

"Газпром" надеется на плановое окончание работ по "Северному потоку-2"

Текст: Роман Маркелов
Возведение участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании займет пять недель. Об этом заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Компания-оператор будет работать по проекту, и мы надеемся, что окончание проекта будет в плановые сроки. Мы говорили о том, что мы ожидаем разрешения - оно получено. Протяженность участка 147 километров, эти работы могут быть выполнены за пять недель", - сообщил Миллер (цитата по "Интерфаксу").

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Миллер уточнил, что перед строительством датского участка предстоит еще этап подготовительных работ, но компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (стопроцентная "дочка" "Газпрома") настроена на выполнение всех запланированных работ по проекту газопровода в срок.

Ранее Миллер говорил, что "Северный поток-2" должен быть достроен до конца 2019 года.

30 октября Nord Stream 2 AG объявила, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладывание "Северного потока-2" в своей исключительной экономической зоне. Строительство одобрено на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Глава российского Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что Россия удовлетворена этим решением.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Разрешение Дании фактически сняло последнее ограничение для строительства "Северного потока-2". До этого все страны, через территориальные воды или исключительные экономические зоны которых пройдет будущий газопровод, кроме Дании (это Россия, Финляндия, Швеция и Германия), дали разрешение на его строительство. Затягивание получения разрешения на строительство "Северного потока-2" от Дании в Минэнерго и "Газпроме" связывали в том числе и с вопросами геополитики.

Проект "Северный поток-2" включает две нитки газопровода через Балтийское море в Германию. Общая мощность будущего газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"
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