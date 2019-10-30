Косачев объяснил, почему Дания разрешила строить "Северный поток-2"

Но в пользу датского согласия сработало сразу несколько факторов. Во-первых, конечно же, позиция европейских участников проекта, которые по вполне понятным прагматичным причинам заинтересованы в его реализации. Дания - не Польша, и у нее нет в арсенале "последнего аргумента" из серии: "все, что из России - плохо". А иных формальных оснований для отказа нет, ибо все возможные риски в плане экологии и безопасности, конечно же, будут учтены на самом высоком уровне надежности.

Во-вторых, подействовал и аргумент В.В.Путина о том, что в случае отказа Копенгагена Россия готова рассмотреть другие маршруты. Это дольше, дороже, но все же реально. И потому поставило бы Данию в довольно глупое положение, когда ее упрямство причинило бы вполне конкретные и серьезные убытки европейским компаниям без уважительных на то причин.

В-третьих, Дания соблюла "политес" по отношению к противникам "Потока", выдав только что два разрешения, касающихся прохождения морского участка другого трубопровода - Baltic Pipe, оператору польской газотранспортной системы и датскому национальному оператору транспортировки газа и электричества. Хотя, отдав приоритет по времени проекту, лоббируемому Польшей, Дания, одновременно усилила и аргументацию в пользу "Северного потока-2". Ведь отказ в разрешении после одобрения другого похожего проекта был бы уже откровенной и немотивированной дискриминацией в отношении "Потока".

Как бы то ни было, "зеленый свет" дан, и надеемся, что работа пойдет полным ходом. Как сообщают СМИ, Nord Stream 2 AG в состоянии уложить датский участок трубы за полтора месяца. Похоже, теперь реализация проекта - вопрос месяцев, а не лет.

Источник - персональная страница Константина Косачева в Facebook.