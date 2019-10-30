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30.10.2019 17:56
Рубрика: Власть

Косачев объяснил, почему Дания разрешила строить "Северный поток-2"

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Хорошая новость: сегодня Дания дала, наконец, официальное разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2". Это, безусловно, событие, поскольку ожидание длится уже более двух лет, и еще буквально месяц назад никаких гарантий положительного решения никто бы не дал. Можно себе представить, под каким мощным давлением оказались политики небольшого европейского государства, учитывая масштаб трансатлантического "антипотокового" лобби от Украины и Польши до Америки.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Но в пользу датского согласия сработало сразу несколько факторов. Во-первых, конечно же, позиция европейских участников проекта, которые по вполне понятным прагматичным причинам заинтересованы в его реализации. Дания - не Польша, и у нее нет в арсенале "последнего аргумента" из серии: "все, что из России - плохо". А иных формальных оснований для отказа нет, ибо все возможные риски в плане экологии и безопасности, конечно же, будут учтены на самом высоком уровне надежности.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Во-вторых, подействовал и аргумент В.В.Путина о том, что в случае отказа Копенгагена Россия готова рассмотреть другие маршруты. Это дольше, дороже, но все же реально. И потому поставило бы Данию в довольно глупое положение, когда ее упрямство причинило бы вполне конкретные и серьезные убытки европейским компаниям без уважительных на то причин.

В-третьих, Дания соблюла "политес" по отношению к противникам "Потока", выдав только что два разрешения, касающихся прохождения морского участка другого трубопровода - Baltic Pipe, оператору польской газотранспортной системы и датскому национальному оператору транспортировки газа и электричества. Хотя, отдав приоритет по времени проекту, лоббируемому Польшей, Дания, одновременно усилила и аргументацию в пользу "Северного потока-2". Ведь отказ в разрешении после одобрения другого похожего проекта был бы уже откровенной и немотивированной дискриминацией в отношении "Потока".

Как бы то ни было, "зеленый свет" дан, и надеемся, что работа пойдет полным ходом. Как сообщают СМИ, Nord Stream 2 AG в состоянии уложить датский участок трубы за полтора месяца. Похоже, теперь реализация проекта - вопрос месяцев, а не лет.

Источник - персональная страница Константина Косачева в Facebook.

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