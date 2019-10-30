GM выполнил требования бастующих рабочих и потерял 3 млрд долларов

По итогам года General Motors потеряет 2,86 млрд долларов в результате самой крупной за последние 50 лет забастовки рабочих заводов американской корпорации, сообщает телеканал CBS.

Потери же от забастовки только в третьем квартале текущего года уже составили 1 млрд долларов. Несмотря на столь крупный убыток после публикации отчетности, котировки GM подросли на 5%, эксперты ожидают даже еще большего удорожания ценных бумаг GM.

Рост котировок связывают с тем, что аналитики предсказывали худший сценарий, прогнозируя выручку на уровне лишь 33,8 млрд долларов. Между тем по свежим оценкам она составит 35 млрд.

Напомним, что протесты, заявленные как бессрочные, начались 16 сентября на более чем 50 предприятиях и складах GM в десяти американских штатах и завершились 25 октября.

Организатором и координатором забастовки стал Профсоюз работников автомобильной отрасли США.

Непосредственным поводом для забастовки стал срыв переговоров по условиям нового четырехлетнего контракта для сотрудников компании. Претензии рабочих сводились к тому, что американский концерн отказывается пересматривать условия договоров сотрудников даже после выхода из кризисов 2007-2009 годов и получения GM финансовой поддержки со стороны государства.

Компромисс между руководством GM и ее бастующими сотрудниками был найден на прошлой неделе. Профсоюз добился повышения зарплат для рабочих и улучшения ряда контрактных условий. Соглашение с профсоюзом увеличит ежегодные расходы концерна на 350 млн долларов, что составит 3% ежегодной прибыли.