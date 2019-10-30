GM выпустил стильный кроссовер размером с Hyundai Creta

В Китае стартовали продажи компактного кроссовера Baojun RS-3 с адаптивным круиз-контролем и системой автоторможения по цене эквивалентной 810 тысяч рублей.

Baojun - это совместное предприятие американского концерна General Motors и китайской компании SAIC, под этим брендом выпускаются недорогие модели, созданные специально для Поднебесной. В них широко используются узлы и агрегаты от General Motors.

RS-3 построен на переднеприводной платформе кроссовера Chevrolet Trax. Размерами он схож с Hyundai Creta: длина, ширина, высота, колесная база составляют 4300, 1750, 1625 и 2550 мм соответственно.

Фото: Пресс-служба Baojun.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый мотор GM L2B, знакомый нам, например, по Chevrolet Cobalt. Он доступен в двух конфигурациях: 99 л.с. и 143 Нм (сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач) или 105 л.с. и 135 Нм (агрегатируется с вариатором). Вскоре также предложат 1,2- литровый турбомотор мощностью 131 л.с.

В максимальном оснащении RS-3 есть панорамный люк в крыше, водительское сиденье с электроприводами, электронный ассистент c 10,25-дюймовым планшетным дисплеем, голосовым управлением, управлением сервисными функциями и дистанционным запуском двигателя со смартфона. Автомобиль также комплектуется адаптивным круиз-контролем и системой предупреждения столкновений с функцией экстренного торможения.

Цена самой простой версии с МКП стартует от 718 000 юаней (примерно 650 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Baojun

Фото: Пресс-служба Baojun