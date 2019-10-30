Госдеп США назвал маловероятным срыв проекта "Северный поток-2" из-за санкций

В госдепартаменте США все еще надеются не допустить реализации российско-европейского проекта газопровода "Северный поток-2", но понимают, что срыв сделки маловероятен. Об этом заявил на сенатских слушаниях в комитете по иностранным делам Джон Салливан, первый заместитель госсекретаря США, которого президент Трамп продвигает на должность нового посла в Москве.

Своей главной задачей Салливан назвал "противодействие "Северному потоку-2", передает ТАСС. При этом его беспокоит, что на этом этапе у Москвы уже есть все ресурсы для того, чтобы довести дело конца, несмотря американские санкции.

Ранее на этой неделе Копенгаген после долгих колебаний, наконец, выдал разрешение на прокладку участка трубы через датский континентальный шельф. Как известно, Германия, Финляндия и Швеция "зеленый свет" уже дали.