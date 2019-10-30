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30.10.2019 14:29
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Tucson нового поколения попался на видео

Текст: Владимир Пшенин

Hyundai вовсю тестирует прототипы нового Tucson, и один из них угодил в объектив шпионов на гоночной трассе Нюрбургринг, причём его даже засняли на видео.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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В ролике кроссовер двигается в спокойном темпе, тем удивительнее отсутствие задних сидений и наличие каркаса безопасности. Возможно, за кадром испытатели всё-таки прощупывали пределы возможностей машины.

Под камуфляжем практически нереально разглядеть что-либо на передке, кроме факта наличия "двухэтажных" фар, а вот на боках благодаря паре удачных ракурсов рубленый рельеф неплохо просматривается.

По силовым агрегатам пока ясности нет. Наверняка в перспективе можно ожидать появление гибридного варианта, а поначалу Tucson, по слухам, будет довольствоваться 2,5-литровым бензиновым мотором семейства Theta 3, который не достанется российской Sonata последнего поколения, и дизелем 1,6 литра.

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#Hyundai