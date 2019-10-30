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30.10.2019 04:23
Рубрика: Общество

Гриша нашел семью

Свой второй день рождения Гриша отметит дома в кругу семьи, вместе с мамой и папой
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Неделя № 245(8003)
В прошлом номере нашей газеты в заметке "Гриша ищет семью" мы рассказали о судьбе Гриши из Якутии.
Фото: Аркадий Колыбалов / РГ Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
Фото: Аркадий Колыбалов / РГ

О том, что его двухлетие готовится отметить пансионат при Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева. О том, что в этом центре спасли малыша от тяжелейшего недуга, о том, что ребенок теперь абсолютно здоров. А живет в центре потому, что другого места жительства у него нет - мама отказалась от малыша, ее лишили родительских прав.

Очаровательный, общительный, доброжелательный Гриша - всеобщий любимец рогачевского центра. Ребенок, приносящий радость, счастье. И ему очень нужна семья. И вот наша публикация. Она вышла в среду. А на другой день - в четверг в полдень мне позвонила сотрудник пансионата центра Рогачева Ольга Храмова: "У нашего Гриши есть мама! Есть семья!"

Фото: Александр Корольков/РГ
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Оказывается, заметку прочли, перепечатали наши коллеги в Якутии еще до того, как она появилась в Москве - разница во времени. И сотрудникам рогачевского центра, сотрудникам пансионата при центре начали звонить чуть ли не ночью: готовы забрать нашего Гришу. Лечащий врач Гриши Дмитрий Балашов - ему звонили больше всего - интуитивно выбрал молодую семью, в которой давно мечтали о ребенке. Но как-то не получалось. Увидев фотографию Гриши в нашей газете, они единодушно признали его своим. Показали заметку своим родителям. И те сказали: "Ребенок наш". Публикация была в среду, а уже утром в четверг состоялась видеосвязь Гриши с новой семьей. И когда там увидели улыбающегося Гришу...

Усыновление - процесс непростой. Тут учитываются такие нюансы, о которых не все знают. Но службы опеки Якутии, ссылаясь на нашу публикацию, делают все, чтобы Гриша ни одного дня не был вне семьи.

Новые родители малыша отказались от участия в публикации, от любых интервью, съемок: "Мы хотим воспитать Гришу родным сыном. Нам кажется, что так будет правильнее и для него тоже", - сказали они. И они абсолютно правы. Рогачевский центр станет поддерживать связь с семьей, с Гришей.

А пока здесь, в пансионате рогачевского центра, Гриша на руках у любимой няни Эльмиры Вартанян.

Сейчас рогачевцы готовятся проводить мальчика в новую семью.

Счастья тебе, Гриша!

Счастья твоей семье. В добрый час!

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Практика усыновления в России
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