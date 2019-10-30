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"Яндекс" начал продажи маленькой умной колонки. Ее можно получить бесплатно

Текст:   Антон Благовещенский
30.10.2019,  
12:47
Умная колонка "Станция Мини". Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Компания "Яндекс" начала раздачу новой умной колонки "Станция Мини" тем, кто принесет в фирменный магазин компании в Москве ненужную музыкальную технику. Все устаревшие девайсы будут утилизированы.

Умная колонка "Станция Мини". Фото: Яндекс

К обмену на "Станцию Мини" принимаются любые устройства - от неработающих компьютерных колонок до граммофонов. За самые необычные экземпляры будут выдаваться большие "Яндекс.Станции".

В четверг, 31 октября, миниатюрная колонка "Яндекса" поступит в широкую продажу - ее можно будет купить в маркеплейсе "Беру" и магазинах "М.Видео" по цене 3990 рублей.

По сообщению "Яндекса", к открытию магазина, где происходит обмен старой аудиотехники на новые "Станции Мини", собралась очередь из более чем 1000 человек, причем первый из них занял место в 22:30 в понедельник, 29 октября.

Анонс мини-станции состоялся 9 октября. Колонка умеет практически все, что и большая "Яндекс.Станция", за исключением воспроизведения видео. Управление музыкой осуществляется жестами и голосом - через помощника Алису. Также колонка умеет управлять устройствами из "умного дома".

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