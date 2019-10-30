Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов

Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Отмечается, что в тайнике содержатся золото, серебро и доллары на сумму 25 миллионов долларов.

Руководство ДАИШ прятало в пустыне аль-Анбар награбленные сокровища, передает телеканал Al-Arabiya. По словам Мохаммеда Али Саджета, одного из ближайших соратников убитого лидера ДАИШ Абу Бакра аль-Багдади, часть кладов была утеряна.

Ранее сообщалось о том, что США вывезли из Сирии 50 тонн похищенного террористами золота. Боевики награбили золото на территории Ирака и Сирии на сумму более 1,7 миллиарда долларов, а затем спрятали его возле населенного пункта Багхуз.