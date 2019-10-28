В воскресенье американский вице-президент Майк Пенс раскрыл более подробную информацию о военном рейде США, в результате которого в Сирии якобы был убит лидер ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.

Напомним, в воскресенье официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что министерство обороны России не располагает какой-либо достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по "очередному уничтожению" аль-Багдади. Как отметил Конашенков, "нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "спецоперации", порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и, тем более, в успехе".

Пенс раскрывает секреты?

Между тем, по словам Пенса, к вечеру четверга он и президент Дональд Трамп узнали, что существует "высокая вероятность" того, что аль-Багдади находится в своем доме в сирийской провинции Идлиб.

Пенс сказал в эфире программы телекомпании CBS "Лицом к нации", что Трамп приказал командирам "придумать военные варианты" и представить их ему в пятницу утром. Как отметил Пенс, к утру субботы "мы получили достоверную разведывательную информацию", которая позволила продолжить операцию, одобренную Трампом. Со своей стороны телеканал Al Mayadeen сообщил о том, что американцы трижды откладывали операцию по ликвидации аль-Багдади якобы из-за того, что в его окружении присутствовали женщины и дети.

Террориста номер один сдала жена помощника?

Тем временем Associated Press обнародовало информацию о том, как Соединенные Штаты отследили лидера ДАИШ. По словам высокопоставленного сотрудника иракской разведки, на которого ссылается агентство, несколько месяцев назад иракский помощник аль-Багдади был убит в западном Ираке в результате авиаудара США.

Чиновник заявил, что жена этого помощника была арестована в ходе операции и попала в руки американцев. По словам чиновника, женщина оказалась основным источником информации о местонахождении Аль-Багдади.

Второй иракский сотрудник службы безопасности сообщил, что зять аль-Багдади был недавно арестован иракцами и также помог с информацией о местонахождении Абу Бакра. Эти чиновники не были уполномочены публично обсуждать разведывательные операции и говорили на условиях анонимности.

Демократы критикуют Трампа…

Один из самых убежденных критиков главы Белого дома, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси упрекнула администрацию США в том, что она не уведомила лидеров конгресса о рейде.

По ее словам, администрация Трампа должна проинформировать конгресс об операции и об общей стратегии администрации на Ближнем Востоке.

До рейда 2011 года в Пакистане, в результате которого погиб лидер "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ) Усама бен Ладен, администрация Обамы заранее известила двух первых демократов и республиканцев в палате и сенате, а также четырех лидеров комитетов по разведке конгресса.

По оценкам некоторых экспертов, "ликвидация" террориста выгодна Трампу с учетом грядущих выборов, падения рейтинга и его резкого обострения отношений с демократами, и является удобным поводом напомнить американцам о своем "сильном лидерстве".

А Трамп упрекает Европу

В воскресенье Трамп упрекнул западноевропейских лидеров в том, что они не "хотят забирать доморощенных террористов" для наказания в их странах.

Трамп неоднократно и публично оказывал давление на эти страны, побуждая их забрать большое количество пойманных боевиков, но этот призыв встретил некоторое сопротивление в западных столицах.

Власти США заявили, что "хотят подать пример", и несколько захваченных боевиков будут направлены в Америку для судебного преследования.

Кто придет на смену аль-Багдади?

По данным упомянутого телеканала Al Mayadeen, возглавить ДАИШ после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади могут террористы из его ближайшего окружения - Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси. Как отмечает Le Figaro, в настоящее время в своего рода "консультативный совет" группировки входят 80 процентов иракцев, 18 процентов сирийцев и два процента иностранцев, уцелевших после разгрома ДАИШ.

О чем пишет иностранная пресса?

Le Figaro:

"Усама бен Ладен отдал пистолет Насеру аль-Бахри, его телохранителю, который должен был казнить его в случае нападения США на его афганское укрытие.

Чтобы избежать унижения и допросов, проводимых его американскими врагами, Абу Бакр аль-Багдади выбрал пояс смертника, который он активировал против коммандос, намеревавшихся уничтожить его на северо-западе Сирии. Один за другим лидеры джихада исчезают со своими секретами. Но ДАИШ, как и Аль-Каида в 2011 году, переживет смерть своего лидера".

Independent:

Правда в том, что ни Буш, ни Обама не уничтожили гидру воинствующего исламистского террора и агрессии, и Трамп не сделает этого. Закройте одну организацию и возникнет новая. А иногда старые бездействуют и возвращаются, проводя "франчайзинг" своего бренда террора добровольцами в любой точке земного шара... Удручающе, мы также знаем, что Трамп будет использовать смерть Багдади столько, сколько он захочет, вплоть до дня голосования.