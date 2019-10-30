Как можно будет оспорить дорожный штраф

В Госдуму внесен депутатский законопроект, упрощающий обжалование постановлений об административных правонарушениях, установленных при помощи технических средств фото- и видеофиксации. Предлагается разрешить подавать жалобы через портал госуслуг, в том числе в суд при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.
Чаще всего штрафы на основании данных фото- и видеофиксации выписываются за нарушения ПДД.
Законодательство не содержит специального порядка обжалования таких постановлений, и граждане вынуждены нести значительные затраты для восстановления своих прав, отмечает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Штраф за нарушение ПДД можно обжаловать только одним путем - в течение 10 дней после его получения обратиться с письменным заявлением в тот орган, который его оформил, - подразделение ГИБДД или, например, к муниципальному оператору парковочного пространства. При этом лучше на почте получить постановление о вынесении штрафа. Если штраф получен водителем "проездом" в другом регионе, ему нужно возвращаться туда или отправлять жалобу заказным письмом. Поэтому обычно оплачивают те штрафы, которые пришли явно по ошибке. Практика, показывает, что техника тоже может ошибаться.
Цена вопроса
- Нарушение скоростного режима. За превышение разрешенной скорости на 20-40 км/ч, зафиксированное автоматическими комплексами, налагается штраф в размере 500 руб., на 40-60 км/ч - в размере 1000 руб., на 60-80 км/ч - 2500 руб. При превышении разрешенной скорости на более чем 80 км/ч штраф составляет 5000 руб. (здесь и далее предусмотрена 50-процентная скидка в случае добровольной оплаты в течение 20 дней с момента вынесения постановления).
- Выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге за выезд на полосу для общественного транспорта предусмотрен штраф 3000 руб., в других регионах России - 1500 руб.
- Нарушение разметки (пересечение сплошной линии). Штраф для любителей развернуться через сплошную или перестроиться в другой ряд в отсутствие прерывистой разметки - 500 руб.
- Езда по обочине. Штраф - 1500 руб.
- Выезд на загруженный перекресток. Большинство заторов в крупных городах происходит из-за того, что водители, стремясь побыстрее пересечь перекресток, закупоривают его. Поэтому в ПДД ввели новую разметку, которую в народе окрестили "вафельной": достаточно оказаться внутри нее после того, как загорится красный, и камера зафиксирует нарушение. Штраф - 1000 руб.
- Непропуск пешеходов на пешеходном переходе - штраф 2500 руб.
- Переезд стоп-линии на перекрестке - штраф 800 руб.