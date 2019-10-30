Как можно будет оспорить дорожный штраф

У автовладельцев может появиться возможность обжаловать в электронном виде штрафы за правонарушения, выявленные с помощью дорожных камер.

В Госдуму внесен депутатский законопроект, упрощающий обжалование постановлений об административных правонарушениях, установленных при помощи технических средств фото- и видеофиксации. Предлагается разрешить подавать жалобы через портал госуслуг, в том числе в суд при наличии технической возможности у суда принять жалобу в такой форме.

Чаще всего штрафы на основании данных фото- и видеофиксации выписываются за нарушения ПДД.

Законодательство не содержит специального порядка обжалования таких постановлений, и граждане вынуждены нести значительные затраты для восстановления своих прав, отмечает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Штраф за нарушение ПДД можно обжаловать только одним путем - в течение 10 дней после его получения обратиться с письменным заявлением в тот орган, который его оформил, - подразделение ГИБДД или, например, к муниципальному оператору парковочного пространства. При этом лучше на почте получить постановление о вынесении штрафа. Если штраф получен водителем "проездом" в другом регионе, ему нужно возвращаться туда или отправлять жалобу заказным письмом. Поэтому обычно оплачивают те штрафы, которые пришли явно по ошибке. Практика, показывает, что техника тоже может ошибаться.

Штрафы

Цена вопроса

- Нарушение скоростного режима. За превышение разрешенной скорости на 20-40 км/ч, зафиксированное автоматическими комплексами, налагается штраф в размере 500 руб., на 40-60 км/ч - в размере 1000 руб., на 60-80 км/ч - 2500 руб. При превышении разрешенной скорости на более чем 80 км/ч штраф составляет 5000 руб. (здесь и далее предусмотрена 50-процентная скидка в случае добровольной оплаты в течение 20 дней с момента вынесения постановления).

- Выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге за выезд на полосу для общественного транспорта предусмотрен штраф 3000 руб., в других регионах России - 1500 руб.

- Нарушение разметки (пересечение сплошной линии). Штраф для любителей развернуться через сплошную или перестроиться в другой ряд в отсутствие прерывистой разметки - 500 руб.

- Езда по обочине. Штраф - 1500 руб.

- Выезд на загруженный перекресток. Большинство заторов в крупных городах происходит из-за того, что водители, стремясь побыстрее пересечь перекресток, закупоривают его. Поэтому в ПДД ввели новую разметку, которую в народе окрестили "вафельной": достаточно оказаться внутри нее после того, как загорится красный, и камера зафиксирует нарушение. Штраф - 1000 руб.

- Непропуск пешеходов на пешеходном переходе - штраф 2500 руб.

- Переезд стоп-линии на перекрестке - штраф 800 руб.