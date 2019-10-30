Как слияние Fiat и Peugeot повлияет на российский авторынок

Итало-американский производитель автомобилей Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская группа PSA, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen, ведут переговоры о слиянии. Создание нового автогиганта может снизить цены на его продукцию в России, но не повлияет на позиции конкурирующей группы в лице KIA, Hyundai и АвтоВАЗа, считают аналитики.

О переговорах FCA (производит Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Maserati) и PSA (владеет брендами Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall) сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, компании ведут переговоры в том числе о полном слиянии на равных условиях. Источники подчеркнули, что полных гарантий заключения сделки на сегодня нет. Позднее в FCA и PSA подтвердили информацию о переговорах, но не сообщили никаких подробностей.

Возможное слияние FCA и PSA не окажет существенного влияния на российский рынок легковых автомобилей, поскольку совокупная доля обоих концернов на нем падает и уже составляет менее 1% продаж в штуках, констатирует управляющий директор агентства НКР Дмитрий Орехов. В то же время позитивное влияние сделка может оказать на российский рынок легких коммерческих автомобилей, где их совокупная доля составляет порядка 5% рынка, считает он.

Сейчас основная конкуренция на российском авторынке идет либо по ценам, либо по технологиям, говорит директор методологического департамента агентства НРА Семен Долгов. Последний фактор - сильная сторона сделки, ради которой, по его мнению, и задумывается объединение концернов. В этом контексте можно говорить об усилении конкуренции на рынке, что потенциально может смягчить ценовую политику автопроизводителей в России, не исключает Долгов.

Объединение концернов не усилит конкуренцию Fiat и Peugeot с АвтоВАЗом

Сопоставление показателей продаж говорит о том, что возможное объединение PSA и FCA не усилит конкуренцию Peugeot и Fiat в России с продукцией АвтоВАЗа (контролируется Renault), считает инвестстратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Последний увеличил продажи на 2% за три квартала 2019 года, доведя их до 265,2 тысячи машин. Основные конкуренты АвтоВАЗа - KIA и Hyundai - продали за январь-сентябрь 168,14 тысячи и 131,99 тысячи машин, это уровень прошлого года, отмечает Бахтин. Косвенное влияние слияния FCA и PSA на позиции Renault в России возможно за счет использования эффекта масштаба и снижения издержек по производству автомобилей, что теоретически может снизить цены на автомобили этих производителей, допускает Орехов. Сокращений на АвтоВАЗе из-за сделки также не будет, подчеркивают аналитики.