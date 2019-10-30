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30.10.2019 18:38
Рубрика: В мире

Кирилл Вышинский снял документальный сериал "Люди Донбасса"

"Люди Донбасса" - так назвал свой документальный сериал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", бывший руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Герои проекта - люди, которые вот уже пять лет живут в условиях войны в Донбассе, а также те, кто живет проблемами Донбасса - политологи, журналисты, волонтеры. Сериал стартовал на ютьюб-канале ria.ru, его также можно увидеть на флагмане медиагруппы "Россия сегодня", сайте ria.ru.

"Сегодня в Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идет уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе свое будущее", - рассказал Кирилл Вышинский.

Фильм состоит из восьми серий, которые будут появляться в YouTube и на сайте радио Sputnik еженедельно. Сам Кирилл условно разделяет интервьюируемых на три группы: "экстремалы", профессионалы социальной сферы и аналитики.

Героиня первой серии проекта - ректор Донецкого национального университета, женщина с сильным характером Светлана Беспалова. Среди других собеседников автора - глава администрации Горловки Иван Приходько, руководитель донецкого Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака Эмиль Фисталь, телеведущий, уроженец Шахтерска Дмитрий Куликов.

Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Кириллу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию. 21 октября указом Путина он был назначен членом Совета по правам человека.

МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Источник: РИА Новости

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