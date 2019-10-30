Колокольцев: По каналам Интерпола России выдано свыше 70 обвиняемых

В 2018 году в Россию при помощи каналов международной организацией уголовной полиции (Интерпол) были выданы свыше 70 обвиняемых.

В то же время Россия выдала иностранным партнерам более 20 фигурантов, объявленных за рубежом в розыск. Такие данные сегодня на встрече с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком озвучил министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

Он уточнил, что в числе полученных РФ из-за рубежа и выданных российскими правоохранительными органами - лидеры и активные члены организованных преступных группировок, террористических организаций и наркоторговцы.

Колокольцев положительно оценил результаты взаимодействия МВД России с Интерполом. Российский министр подчеркнул значение коллективных усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам и отметил, что через российское бюро Интерпола ежегодно проходит порядка 140 тысяч различных запросов.

Стороны сошлись во мнении, что важное условие противодействия международному криминалу - это сотрудничество правоохранительных органов всех заинтересованных государств. Отмечается, что российские полицейские активно участвуют в таких международных антитеррористических проектах, как "Иностранные террористы-боевики", "Калкан" и "Нексус". Вносит МВД России свой вклад в борьбу с транснациональной организованной преступностью и в рамках проекта "Миллениум".

При этом, по словам Владимира Колокольцева, уникальность Интерпола заключается в том, что он находится вне политики.

В завершение встречи Колокольцев поблагодарил Юргена Штока за поддержку инициативы о запуске гуманитарного проекта по увековечиванию памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Такая инициатива была выдвинута российским представителем в исполнительном комитете Интерпола на примере подвига Героя России Магомеда Нурбагандова.

Напомним, Нурбагандов отдыхал с родней и с друзьями на природе, когда на них напали боевики. Они пытались заставить полицейского отречься от службы в полиции и рекомендовать своим коллегам бросить работу. Все это боевики снимали на видео. Нурбагандов под дулами автоматов не пошел на поводу у боевиков. Своим коллегам он сказал "работайте, братья", вместо того, что требовали боевики. Это разозлило бандитов и они застрелили полицейского.