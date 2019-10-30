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Рубрика: В мире

Конгресс США одобрил резолюцию о признании геноцида армян

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Факт геноцида армянского народа признан 23 государствами, представителями Европарламента и Всемирного совета церквей.

Фото: Глеб Гаранич/Reuters
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Резолюция признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, которые происходили с 1915 по 1923 годы. За это время были уничтожены 1,5 миллиона человек.

"Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее Геноцид армян", - написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Twitter. Глава правительства отметил, что этого момента он ждал на протяжении 19 лет. Аналогичные резолюции вносились неоднократно, но ранее не получали поддержки конгрессменов. За резолюцию на этот раз проголосовали 405 человек, 11 высказались против.

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Этот шаг конгрессменов, как ожидается, будет болезненно воспринят в Анкаре. При этом отношения США с Турцией в последнее время и так довольно наряженные. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал решение конгрессменов позорным и счел его попыткой "использовать историю для достижения политических целей". По мнению Чавушоглу, США таким образом пытаются наказать Турцию за проведение операции "Источник мира" в Сирии.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Кстати

Между Арменией и Турцией до сих пор не установлены дипломатические отношения. И камнем преткновения остаются события 1915 года в Османской империи. Ереван добивается от Анкары признания факта геноцида, однако Турция отказывается сделать это и, в свою очередь, настаивает на том, что это была массовая гибель не только армян, но и мусульманского населения. В Анкаре согласны на создание комиссии, которая будет расследовать массовую гибель как армян, так и турок. Однако с такой постановкой вопроса не согласны в Армении.

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