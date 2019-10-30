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Рубрика: В мире

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Пакет санкций США против Турции и ее финансового сектора одобрен палатой представителей Конгресса.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Турция попросила еще С-400

Инициатива носит название PACT Act - от Protect Against Conflict by Turkey Act, что означает "Закон о защите от конфликта со стороны Турции". Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции. В частности, речь идет о министре национальной обороны Хулуси Акаре.

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.

Напомним, Турция прекратила военную операцию после достижения договоренности с Москвой о мерах по прекращению конфликта на севере Сирии.

В мире США В мире Ближний Восток Турция Турецко-сирийский конфликт Санкции и антисанкции
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