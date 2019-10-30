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30.10.2019 15:00
Рубрика: Легковые авто

Купе-кроссовер Skoda рассекретили до премьеры

Текст: Татьяна Акимова
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

В Сети появились изображения серийного кросс-купе Skoda Kamiq GT, которое дебютирует официально 4 ноября. Эту модель чешский автопроизводитель разработал для китайского авторынка.

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Известно, что от европейского Skoda Kamiq серийный Skoda Kamiq GT отличается увеличенной до 4409 мм длиной кузова при том же размере колесной базы (2610 мм). Китайский кроссовер имеет агрессивным дизайн, узкие по форме фары, оригинальную заднюю оптика и большие накладки на бампере.

Как отмечают журналисты autohome.com.cn, под капотом у кросс-купе будет работать 1,5-литровый 110-сильный бензиновый двигатель. Возможно, Skoda Kamiq GT выйдет на рынок и в версии с 1,2-литровым 116-сильным турбомотором. Отметим, что европейский Skoda Kamiq базируется на модульной платформе MQB, тогда как Skoda Kamiq GT разработан на базе лифтбека Skoda Rapid.

Городской кроссовер Skoda Kamiq - третий SUV в линейке марки для европейского рынка наряду с Kodiaq и Karoq. Он выпускается с июля 2019 на заводе компании в Млада-Болеславе и продается в Европе с сентября.

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