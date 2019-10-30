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Microsoft перепутала обновления для пользователей. Но ничего не сломалось

Текст:   Владимир Болотин
30.10.2019,  
12:02
Microsoft раздала обновление Windows 10 не тем пользователям - владельцы домашних версий получили корпоративные апдейты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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К счастью, обновление KB4523786 ничего не сломало, хотя добавило "качественные улучшения для устройств, настроенных с помощью Windows Autopilot". Как отмечается, эта функция используется для настройки компьютеров корпоративных пользователей и обычно не входит в пакет Windows 10 Home.

Компания рекомендовала пользователям "домашней" версии и Windows 10 Pro пропустить обновление с Autopilot. В то же время в Microsoft отменили распространение ошибочного апдейта.

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