Microsoft перепутала обновления для пользователей. Но ничего не сломалось

К счастью, обновление KB4523786 ничего не сломало, хотя добавило "качественные улучшения для устройств, настроенных с помощью Windows Autopilot". Как отмечается, эта функция используется для настройки компьютеров корпоративных пользователей и обычно не входит в пакет Windows 10 Home.

Компания рекомендовала пользователям "домашней" версии и Windows 10 Pro пропустить обновление с Autopilot. В то же время в Microsoft отменили распространение ошибочного апдейта.