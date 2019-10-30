МИД рассказал о работе по обмену заключенными между Россией и Украиной

Работа по новому возможному обмену заключенными между Россией и Украиной идет, но дат нет, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"Работа идет, не публичная. Но мы рассчитываем, что она принесет результаты. Пока дат по обмену никаких нет", - комментирует ситуацию высокопоставленный дипломат.

По словам Руденко, сейчас приоритет отдается вопросам, связанным с подготовкой возможного саммита в "нормандском формате".

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди освобожденных оказался заведующий бюро РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который удерживался в заключении более года по надуманному обвинению.