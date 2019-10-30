МИД: Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Донбассе

"Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения", - уточнил высокопоставленный дипломат. По словам Руденко, говорить пока о датах саммита в "нормандском формате" преждевременно. Поскольку это только начало разведения сил в одном из трех пунктов.

Напомним, во вторник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко информировал о начале украинской стороной отвода сил и вооружений в районе населенного пункта Золотого в Луганской области. Эти сведения затем подтвердила Народная милиция ЛНР. Ополченцы заявили о готовности к выводу войск при условии зеркальных действий с украинской стороны.