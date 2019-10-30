Новой прошивкой Galaxy S10 опасно пользоваться из-за риска потери данных

Смартфон Galaxy S10 продолжают преследовать неудачи. Вслед за проблемами с безопасностью, связанными с некорректной работой дактилоскопического сканера, новый удар по пользователям прилетел от разработчиков, адаптирующих Android 10 для корейского флагмана.

Как пишет Sammobile, недавно пользователям стала доступна бета-версия прошивки One UI 2.0 на базе десятой версии зеленого робота. Как правило, в таких ранних сборках всегда присутствуют ошибки, баги и мелкие недочеты - для их выявления и устранения, собственно, и проводятся публичные бета-тесты. В целом же - никаких серьезных проблем в стабильности работы устройства и выполнения им базовых задач обычно не возникает.

Но в ситуации с Samsung все пошло хуже. В новой оболочке после перезагрузки возникает критическая ошибка, из-за которой аппарат перестает принимать для разблокировки любые средства авторизации. Не срабатывает пин-код, пароль или графический ключ.

Владельцы гаджетов, у которых заранее был настроен фирменный сервис Samsung Find My Mobile, еще имеют шанс попытаться удаленно сбросить все привязки девайса по биометрическим данным. Для всех остальных остается только один выход - сброс устройства до заводского состояния. При этом все данные, которые были в телефоне, подлежат уничтожению без возможности восстановления.

Согласно источнику, некоторые пользователи не смогли установить новые пин-коды и другие средства блокировки даже после сброса всех настроек и возврата на Android 9 Pie.

Вывод из этой печальной истории может быть только один - не надо спешить обновляться до самых новых версий программного обеспечения.