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30.10.2019 11:34
Рубрика: Легковые авто

Новый автомобильный мегаконцерн: переговоры начались

Текст: Владимир Пшенин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA подтвердили ведение переговоров по созданию единого автогиганта. По данным The Wall Street Journal, его стоимость может составить 50 млрд долларов.

Фото: iStock
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Президентом потенциального автогиганта может стать Карлос Таварес, ныне возглавляющий группу PSA, а предполагаемый председатель совета директоров - Джон Элканн, находящийся на таком же посту в Fiat Chrysler.

После статьи WSJ акции Groupe PSA и Fiat Chrysler прибавили в цене 5,98 и 7,11% соответственно.

Следует учитывать, что переговоры начаты недавно, и всё, включая условия сделки, может измениться. Возможно, что слияние и вовсе не состоится. Стороны могут не прийти к соглашению, а также могут вмешаться власти Франции, ранее выступившие против сделки того же Fiat Chrysler с Renault, а также руководство США, не желающее делиться технологиями с Китаем и Dongfeng, которому принадлежит доля в PSA, в частности.

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