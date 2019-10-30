Новый автомобильный мегаконцерн: переговоры начались

Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA подтвердили ведение переговоров по созданию единого автогиганта. По данным The Wall Street Journal, его стоимость может составить 50 млрд долларов.

Президентом потенциального автогиганта может стать Карлос Таварес, ныне возглавляющий группу PSA, а предполагаемый председатель совета директоров - Джон Элканн, находящийся на таком же посту в Fiat Chrysler.

После статьи WSJ акции Groupe PSA и Fiat Chrysler прибавили в цене 5,98 и 7,11% соответственно.

Следует учитывать, что переговоры начаты недавно, и всё, включая условия сделки, может измениться. Возможно, что слияние и вовсе не состоится. Стороны могут не прийти к соглашению, а также могут вмешаться власти Франции, ранее выступившие против сделки того же Fiat Chrysler с Renault, а также руководство США, не желающее делиться технологиями с Китаем и Dongfeng, которому принадлежит доля в PSA, в частности.