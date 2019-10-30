Объявлены российские цены на полноприводные Peugeot и Citroen

Официальные дилеры Peugeot и Citroen начали принимать заказы на полноприводные модификации пассажирских автобусов и коммерческих фургонов. Модели Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, а также Peugeot Expert и Citroen Jumpy получили увеличенный до 200 мм дорожный просвет (плюс 20 мм к параметрам стандартных модификаций), металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии.

Полный привод будут устанавливать на автомобили длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм), оснащенные 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Особенности полного привода автомобилей - трансмиссия 4x4 с вискомуфтой, автоматический контроль тяги, возможность принудительного отключения, специальные настройки ESC для оптимального распределения крутящего момента между колесами.

В базовую комплектацию новых автобусов входят передние противотуманные фары и задние датчики парковки, круиз-контроль и ограничитель скорости, двухзонный климат-контроль и дополнительная задняя климатическая установка, аудиосистема с 8 динамиками, ESC, ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система), а также система помощи при старте на подъеме Hill Assist.

Фото: Пресс-служба PSA.

Начальная стоимость полноприводных Peugeot Traveller Standard и Citroen SpaceTourer - от 2 699 900 рублей. Цены на Peugeot Traveller Long и Citroen SpaceTourer XL начинаются от 2 749 900 рублей.

Серийное оснащение коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy включает руль с гидроусилителем и регулировкой по высоте и вылету, круиз-контроль с ограничителем скорости, аудиоподготовку, ABS, AFU (антиблокировочную систему с функцией распределения тормозных усилий), ESC, ASR.

Цена на Peugeot Expert L2H1 и Citroen Jumpy L2 стартует от 2 149 900 рублей, а версии Peugeot Expert L2H2 и Citroen Jumpy L3 стоят от 2 199 900 рублей.

На полноприводные версии автомобилей распространяется стандартная гарантия - три года.