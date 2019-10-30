Однорукий боец ММА из России вызвал на бой Макгрегора

Российский однорукий боец ММА Александр Карапетян обиделся на высказывания ирландца Конора Макгрегора и вызвал его на поединок.

Ирландец Конор Макгрегор на минувшей неделе приезжал в Россию, где провел пресс-конференцию, на которой позволил себе наговорить лишнего. В частности, он назвал Хабиба Нурмагомедова трусом, а также обидел жителей Дагестана.

Одним из тех, кому высказывания ирландца не пришлись по душе, стал однорукий боец Александр Карапетян. Проживающий в Новосибирске спортсмен вызвал Макгрегора на поединок.

"Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы", - написал Карапетян в Instagram.