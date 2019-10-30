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30.10.2019,  
12:57
Текст:  Олег Корякин

Паническая атака: Норвегию напугали слухи о подлодках РФ в Атлантике

Норвегия опасается, что российские субмарины незаметно пересекут линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Не успел стихнуть шум по поводу "высадки" российского спецназа на Шпицбергене, как норвежская разведка сгенерировала новый повод для страха.

Как сообщает портал The Drive, на сей раз в Королевстве Норвегия с тревогой ожидают беспрецедентных учений ВМФ России в водах Северной Атлантики.

Десять подлодок, восемь из которых атомные, якобы, будут испытывать здесь новое оружие и проводить глубоководные операции.

Вероятно, полагает американский эксперт, в ходе учений Россия проверит, способны ли ВМС США и НАТО заметить, как субмарины проходят через Фареро-Исландский рубеж.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
ВМС Швеции испугались собственного буя, приняв его за подлодку РФ

Это стратегически важное место, где пролегает линия противолодочной обороны НАТО.

"Если российские подводные лодки смогут прорваться незамеченными, то у них будет гораздо больше шансов "исчезнуть" в Атлантике, чтобы заниматься там потенциально опасными делами", - нагнетает тревогу автор.

Норвежское новостное издание NRK, которое цитируется в статье, и вовсе в панике:

"Цель России - показать, что они могут угрожать восточному побережью США ... Россия хочет сказать, что "это наше море". Мы можем достичь Соединенных Штатов ...".

Чтобы завершить статью на более оптимистичной ноте, американский журналист отмечает, что "после десятилетий атрофии" США и их союзники постепенно восстанавливают свои возможности по борьбе с подводными лодками. В частности, ВМС США активизировали 2-й флот и значительно увеличили количество патрулей и учений в Северной Атлантике. А Великобритания получила первый из девяти патрульно-противолодочных самолетов Poseidon MRA Mk1 (P-8A).

Между тем официальных данных об учениях российских подлодок нет, Минобороны пока никак не прокомментировало публикации в зарубежных СМИ.

Напомним, что это не первый подобный случай.В октябре 2014 года ВМС Швеции подняли по тревоге. Причиной стала таинственная российская подлодка, обнаруженная неподалеку от шведской столицы. Поисковая операция продолжалась неделю и обошлась шведским налогоплательщикам в 1,8 млн евро. Как выяснилось позже, причиной переполоха стал сломанный метеорологический буй, сигналы которого приняли за иностранный корабль.

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