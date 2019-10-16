ВМС Швеции испугались собственного буя, приняв его за подлодку РФ

Шведская газета опубликовала подробности инцидента в Стокгольмском архипелаге. В октябре 2014 году ВМС Швеции были подняты по тревоге и брошены на поиск таинственной российской мини-подлодки, якобы оказавшейся в непосредственной близости от шведской столицы.

В местной прессе тут же заявили, что подлодка, скорее всего, российская, хотя Минобороны РФ однозначно заявило, что его кораблей в шведских территориальных водах быть не может, а малых и сверхмалых субмарин в составе ВМФ России нет. Тем не менее была организована поисковая операция, продолжавшаяся неделю и обошедшаяся шведскому бюджету в 20 миллионов крон (1,8 миллиона евро).

Истинной причиной переполоха стал сломанный метеорологический буй - его сигналы акустики шведской субмарины приняли за иностранный корабль. Инцидент произошел, когда шведская подлодка занималась поиском движущихся под водой объектов. В тот день вышел из строя метеорологический буй. Сигнал с него был передан на другой буй на юге Стокгольмского архипелага. Именно этот сигнал перехватила подлодка, рассказал представитель метеорологической службы Швеции Пер Ульссон.

- Ошибка подводников заключалась в том, что они не поняли, что источник сигнала находится совсем в другом месте. Тогда это было неизвестно, но эта запись сбила всех с толку, - рассказал Svenska Dagbladet источник, знакомый с деталями операции.

Определить истинный источник сигнала помог анализ записей с другой подводной лодки, оснащенной более современным оборудованием.

- На ее жестком диске было точное указание координат вышедшего из строя буя SMHI - помимо метеорологов, его используют и военные. Буй сломался и был направлен корабль, чтобы его подобрать. Когда образец сигнала SMHI сравнили с записями на подлодках, все стало ясно, - продолжил собеседник издания.

Правительство и министр обороны Швеции узнали реальное положение вещей в мае 2015 года, однако парламент страны проинформировали лишь четыре месяца спустя - и то в виде засекреченнгого доклада, без подробностей. Его передали в парламент после того, как депутаты одобрили новых расходов на оборону: 10 миллионов крон было выделено на мероприятия по поиску иностранных подводных лодок в шведских территориальных водах.

- Гидроакустик не смог отличить сигнал буя от звука подводной лодки! В случае войны они сами друг друга перестреляют, - ехидничают комментаторы в соцсетях.