Печать Владимира Мономаха найдена в Гродно

Отцу гродненской княжны Агафьи, предполагают белорусские археологи, могла принадлежать печать Владимира Мономаха, найденная минским археологом Иваном Спириным во время раскопок на территории Нового замка в Гродно.

"Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например, письмам", - рассказали в Гродненском историко-археологическом музее, уточнив, что предварительно специалисты относят находку к первым годам существования Гродно. На одной стороне печати изображен Василий Кесарийский (небесный покровитель Мономаха), а с другой стороны размещена благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

Эксперты склонны полагать, что такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха, не раньше 1113 года. Они напоминают, что в 1116 году великий князь киевский Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давидовича, которого в 1127 году в первом летописном упоминании о Гродно называют гродненским князем.

Кстати, местные краеведы пояснили, что это не первые уникальные открытия в окрестностях гродненских замков. В частности, при реконструкции Старого замка в ходе раскопок на его территории было найдено свыше трех тысяч артефактов. Причем, не только предметы быта - гвозди, наконечники стрел, пуговицы, но и драгоценные украшения, средневековые шахматные фигуры, фрагмент игровой доски. Более того, археологами были обнаружены здания и мостовая XII-XIV веков.