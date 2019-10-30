Почему в Минске не боятся массового оттока врачей за границу

Медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ", которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь, неожиданно приобрела союзника в лице белорусского президента. В Беларуси, утверждает Александр Лукашенко, не боятся массового оттока медиков за границу. Об этом президент заявил во время посещения 30 октября белорусского онкологического центра.

Мотивируя свою точку зрения, президент РБ дал понять, что несмотря на то, что Минск "это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно. Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. И журналистов тоже. Все равно силой не удержишь человека. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми", - резюмировал Лукашенко.