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30.10.2019 17:06
Рубрика: Власть

Поправки о тюрьме за рекламу наркотиков вернут авторам

Текст: Татьяна Замахина
Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков в интернете был внесен в думскую базу не по правилам и будет возвращен авторам. Об этом сообщили в комитете по госстроительству и законодательству.

Ранее депутаты от фракции "Справедливая Россия" предложили лишать свободы за указанное деяние на срок до пяти лет, а если наркотики рекламируются в СМИ и интернете - до семи лет. Под пропагандой или рекламой понимается распространение информации, направленной на формирование у лица нейтрального, терпимого либо положительного отношения к наркотическим средствам, растениям и т.п.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин поручил принять меры против наркоторговли в Сети

Однако поправки были внесены в Госдуму без соблюдения всех требований, сообщил глава думского комитета Павел Крашенинников, которого цитирует РИА Новости. В первую очередь, в пакете документов отсутствуют отзывы кабмина и Верховного суда. Комитет будет вынужден вернуть проект закона его авторам, добавил парламентарий.

Он назвал внесение этого законопроекта "пиар-ходом". В своем комментарии Крашенинников отметил, что авторы инициативы прекрасно осведомлены, как правильно вносить законопроекты, и пошли на такой шаг для привлечения внимания.

Напомним, что ранее президент поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков и их пропаганду в интернете.

Сама идея уголовного наказания за указанные деяния правильная, отметил в комментарии RT зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Он уверен, что в РФ необходимы новые меры, которые были бы соразмерны опасности наркоугрозы. Парламентарий также сослался на зарубежный опыт: в большинстве цивилизованных стран, по его словам, введено жесткое наказание за пропаганду наркотиков.

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