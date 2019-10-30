Посольство Израиля в России приостановило работу

При этом отмечается, что вход в посольство закрыт, а услуги посетителям предоставляться не будут. Такая ситуация сложилась из-за решения израильского министерства финансов сократить расходы на содержание дипломатов. Дипломатические представительства закрываются по всему миру.

"К сожалению, минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время", - выражают надежду представители посольства.

Напомним, в Израиле недавно прошли парламентские выборы. До сих пор в стране не создано коалиционное правительство. Не исключено, что в этой связи не работают механизмы, обеспечивающие финансирование диппредставительств за рубежом.

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