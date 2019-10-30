Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Из-за продолжающихся массовых беспорядков в Чили не состоится ноябрьский саммит АТЭС, а также климатическая конференция ООН, запланированная на декабрь. Как передает Reuters, об этом беспрецедентном решении объявил лично президент республики Себастьян Пиньера.

Чилийский лидер подтвердил, что оно далось ему с трудом и "причинило боль", но интересы соотечественников стоят для него на первом месте. Он также извинился перед лидерами стран Азиатско-Тихоокеанского региона за предоставленные неудобства. В Белом доме агентству заявили, что отмена саммита стало для руководства Соединенных Штатов "сюрпризом". В Вашингтоне "узнали об этой новости из газет и ждут более подробной информации".

Ожидалось, что именно 16-17 ноября главы США и Китая сделают шаг навстречу окончанию торговой войны, напоминает Reuters. Как известно, массовые протесты начались с чилийской столицы Сантьяго 14 октября, поводом стало незначительно повышение цен на проезд в метро (впоследствии отмененное). В нескольких городах страны было объявлено чрезвычайное положение. Уже есть погибшие в столкновениях - не менее 18 человек. Арестовано около 7000 участников протестов, а ущерб для чилийских бизнесменов достиг, по некоторым оценкам, 1,4 миллиарда долларов.