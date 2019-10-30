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30.10.2019 23:35
Рубрика: Власть

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

Текст: Кира Латухина (Будапешт)

Россия и Украина должны обнулить взаимные претензии по газовому спору. При этом "Газпром" мог бы поставить Киеву топливо по цене, которая значительно ниже, чем та, что он платит сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште.

Таким образом он прокомментировал ход консультаций с Украиной и ЕС по газу. В отличие от некоторых еврочиновников, он считает, что переговоры были конструктивными, в том числе и со стороны украинцев.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных", - отметил Путин. Он привел в пример требование взыскать с "Газпрома" 7 млрд долларов за монопольное место на транзитном рынке.

"Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд!" - возмутился Путин.

Чтобы избавиться от этого абсурда, по его мнению, необходимо "обнулить все требования с обеих сторон".

Путин отметил, что Россия готова к конструктивным решениям "и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину", причем это позволит Киеву значительно сэкономить. Сейчас соседнее государство получает российский газ, но по "ложному" реверсу.

"Газ этот - российский, сомнений нет; никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это ложный реверс. Но Бог с ним, с этим ложным реверсом", - также сказал президент.

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