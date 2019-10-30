Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что не имеет денежных средств на выплаты по иску. Суд постановил взыскать с Грудинина в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.

"Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет", - признался он российскому изданию Forbes. По его словам, акционеры хотят завладеть его предприятием, изъяв принадлежащие ему акции.

Напомним, истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 миллионов рублей. Эта сделка была признана незаконной.

Ранее сообщалось о том, что Павла Грудинина лишили депутатского мандата на основании представления Видновской городской прокуратуры.