МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы

Депутаты Мосгордумы в среду вечером приняли в первом чтении закон о бюджете Москвы на ближайшие три года. Заседание городского парламента стало рекордным за его 26-летнюю историю по продолжительности - оно продлилось 10 часов, из которых пять было посвящено как раз обсуждению бюджета.

Главный финансовый документ столицы в этом году в целом обсуждается очень подробно. До того, как его вынесли на заседание Мосгордумы, депутаты смогли с ним ознакомиться в рамках работы трех парламентских комиссий: по экономической и социальной политике, по здравоохранению и охране общественного здоровья, по образованию.

Многие депутаты отметили, что такое детальное изучение бюджета способствует его всесторонней проработке и учету мнений экспертов и москвичей. К тому же за счет большой палитры политических сил в новом городском парламенте удается поднять больше вопросов, связанных с расходованием городского бюджета.

Неслучайно все фракции Мосгордумы решили внести свои поправки ко второму чтению бюджета - подготовить предложения они смогут в течение недели, до седьмого ноября. Суд по заявлениям депутатов, поправок может набраться несколько десятков.

Напомним, в 2020 году доходная часть бюджета Москвы планируется в размере почти 2,8 трлн рублей, а расходная 3,15 трлн рублей. В 2021 году доходы обещают перешагнуть планку в 3 трлн, а расходы приблизятся к 3,3 трлн. Наконец, в 2022 году город должен получить 3,35 трлн рублей доходов, а расходы заложены почти в 3,38 трлн.

"Бюджет формировался на основе прогноза социально-экономического развития Москвы, который предусматривает в предстоящие три года устойчивые темпы роста экономики и низкие темпы инфляции, - рассказала глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова. - Соответственно в 2020, 2021 и 2022 годах планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше ежегодно".