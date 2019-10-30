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30.10.2019 18:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Незарегистрированное в РФ лекарство стали бесплатно выдавать в Подмосковье

Текст: Любовь Проценко

Незарегистрированный в России лекарственный препарат для детей, больных эпилепсией - Клобазам, известный под торговым названием фризиум, вслед за Москвой начали бесплатно выдавать и в Московской области.

Фото: iStock
Дети с тяжелой эпилепсией получат необходимое лекарство в течение недели

"Благодаря поддержке федерального правительства организована централизованная закупка незарегистрированных в России психотропных препаратов за границей. Клобазам назначают в составе комбинированной терапии детям с тяжелой резистентной формой эпилепсии. В Московской области таких детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах, в настоящее время 26", - рассказала замминистра минздрава Подмосковья Светлана Лазарева.

Бесплатное обеспечение Клобазамом нуждающихся детей, по ее словам, началось сегодня. Первыми препарат получили родители ребенка из Ивантеевки.

"Это большое событие для нашей семьи. Наш сын болен эпилепсией и давно нуждался в этом препарате. Теперь он сможет получить необходимое лечение", - сказал отец мальчика Владимир Пономарев.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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