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30.10.2019 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбежавший за границу участник незаконного митинга арестован заочно

Текст: Иван Петров
Ходатайство следствия о заочном аресте Айдара Губайдулина - участника несогласованной акции 27 июля, ставшего впоследствии фигурантом уголовного дела и сбежавшего от российского правосудия, санкционировал в среду Басманный районный суд Москвы. На период предварительного расследования с подследственного была взята подписка о невыезде, но это не остановило его, и он скрылся.
Фото: Андрей Васильев/ТАСС Фото: Андрей Васильев/ТАСС
Фото: Андрей Васильев/ТАСС
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"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ "угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья". Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России", - рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Фото: Istock
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Ранее сообщалось, что Губайдулин уехал из России после того, как следователи предъявили ему новое обвинение. По версии следствия, мужчина в ходе незаконной акции в Москве угрожал бойцам Росгвардии совершением насилия. Ранее ему вменялся бросок в росгвардейца пластиковой бутылки. Если изначально молодого человека обвиняли в покушении на совершение насилия в отношении правоохранителя, то позже обвинение ужесточили - речь зашла об "угрозе применения насилия". Именно после этого он сбежал. Губайдулин в середине октября написал в соцсети, что не намерен возвращаться в РФ ближайшие годы.

Из-под стражи Губайдулина освободили в середине сентября.

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