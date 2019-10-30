В Ярославле отстранили от работы педагога детсада, где избили ребенка

В Ярославле воспитательница детского сада, где группа детей во время прогулки избила сверстницу, отстранена от работы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе городского департамента образования.

По словам главы ведомства Елены Ивановой, педагог отстранена от выполнения своих обязанностей на время проведения служебной проверки.

- По окончании проверки будут приняты меры в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, - подчеркнула глава департамента.

Напомним, видео, на котором группа детей во время прогулки на территории детсада топчет лежащую на земле девочку, прыгает по ней, пинает и бьет ее руками, появилась в соцсети 29 октября.

Следственные органы СК РФ организовали в связи с инцидентом доследственную проверку, а аппарат регионального детского омбудсмена возбудил производство по факту жестокого обращения с ребенком. Свою проверку в связи с избиением воспитанницы детсада проводит и департамент образования мэрии Ярославля.

Пострадавшая девочка направлена на медицинское обследование.