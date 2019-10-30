Новости

Турция прокомментировала сообщения о планах закупки российских Су-35 11:30
Матвиенко: Иностранные студенты смогут подрабатывать в России 11:24
В Ярославле отстранили от работы педагога детсада, где избили ребенка 11:21
Во Владивостоке впервые прошел фестиваль идей и технологий 11:16
Фото: В Новосибирск привезли пару цепкохвостых дикобразов 11:15
В Приморье пограничники изъяли краснокнижного осетра на 88,5 млн 11:10
Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии 11:08
Исследование: После сдачи квартиры у москвича останется 35 тысяч рублей 10:58
Шойгу: Меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда 10:57
В Улан-Удэ пострадавший при взрыве в кафе юноша пошел на поправку 10:44
Состояние раненного при стрельбе в Забайкалье солдата ухудшилось 10:41
Под Петербургом четыре человека погибли при пожаре 10:36
В Крыму военные построят 20-километровый водопровод 10:25
Названы самые популярные книги в столичных библиотеках 10:23
Количество погибших в результате паводка в Приангарье выросло до 26 10:22
Месси обошел Роналду по голам на клубном уровне 10:16
Фанаты киевского "Динамо" спели экстремистскую кричалку на матче Лиги Европы 10:10
В Якутии археологи нашли мумию женщины в меховой одежде 10:09
Fisker выпустит кроссовер на электротяге с дизайном суперкара 10:09
Автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы 10:05
РЛС "Подсолнух" развернули на Дальнем Востоке и Балтике 10:01
Почта Mail.ru научилась убирать все лишнее из уведомлений о письмах 10:00
В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девушек 09:54
Сомнологи рассказали, как бороться с кошмарными снами 09:50
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
30.10.2019 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле отстранили от работы педагога детсада, где избили ребенка

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле воспитательница детского сада, где группа детей во время прогулки избила сверстницу, отстранена от работы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе городского департамента образования.

По словам главы ведомства Елены Ивановой, педагог отстранена от выполнения своих обязанностей на время проведения служебной проверки.

В Ижевске подростки избили девочку

- По окончании проверки будут приняты меры в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, - подчеркнула глава департамента.

Напомним, видео, на котором группа детей во время прогулки на территории детсада топчет лежащую на земле девочку, прыгает по ней, пинает и бьет ее руками, появилась в соцсети 29 октября.

Следственные органы СК РФ организовали в связи с инцидентом доследственную проверку, а аппарат регионального детского омбудсмена возбудил производство по факту жестокого обращения с ребенком. Свою проверку в связи с избиением воспитанницы детсада проводит и департамент образования мэрии Ярославля.

Пострадавшая девочка направлена на медицинское обследование.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа причина расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
Лавров: Действия РФ, Ирана и Турции признаны Дамаском, американские - нет
Три человека погибли во время массовой стрельбы в Калифорнии
Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании