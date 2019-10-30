В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал

В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. По информации управления ГИБДД УМВД по Тверской области, авария случилась 30 октября около 10 часов утра на улице Димитрова.

- Водитель маршрутного такси ПАЗ № 205 выбрал скорость движения, не соответствующую конкретным дорожным условиям, и совершил опрокидывание в кювет. По предварительной информации, пострадали три пассажира: двое мужчин и женщина. Они госпитализированы, угрозы их жизни нет, - рассказали в ведомстве.

Со слов начальника тверской областной Госавтоинспекции Дениса Черных, водитель автобуса с места происшествия скрылся, сейчас ведется его розыск.

- Маршрут эксплуатирует предприниматель, у которого достаточно большое количество транспортных средств. В отношении организации будет проведена проверка, - заявил Денис Черных.

Кроме того, по словам начальника Тверского УГИБДД, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении собственника дороги, поскольку она не была обработана от наледи.