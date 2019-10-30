В Чите застрелили зашедшего на территорию торговой базы медведя

Полицейские застрелили медведя, пробравшегося на территорию одной из торговых баз в Чите.

Сообщение о том, что зверь находится практически в самом центре города поступило в правоохранительные органы в среду утром. На место выехали сотрудники полиции и других силовых структур.

"Хищник был ликвидирован, так как представлял угрозу для жизни и здоровья граждан, - пояснили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

По мнению специалистов, выход диких животных к людям спровоцирован плохим урожаем ягод, грибов, а также лесными пожарами. Хищников привлекают свалки близ населенных пунктов.