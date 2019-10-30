Радик, герой вашего фильма - многогранная личность: политик, ученый, писатель... Кем он был для вас?

Радик Кудояров: Я многому научился у Евгения Максимовича. В общепринятом понимании отношения "учитель - ученик" - это когда один что-то рассказывает или показывает, другой внимает, запоминает, повторяет. Но бывает так, что учитель может и не знать, что кто-то у него учится. На мой взгляд, это лучший способ постижения одного человека другим. Когда ученик не клянется в верности, а с искренним интересом пытается постичь и делает выводы.

Мне доводилось довольно много беседовать с ним на самые разные темы. Евгений Максимович никогда не уклонялся от вопросов, порой довольно непростых, признавая, что где-то совершил промах, ошибся.

Вы знали Примкова лично. Каким он был?

Радик Кудояров: Взойдя на политический Олимп, он не растерял в себе человека, что вообще-то большая редкость. А еще общение с Примаковым укрепило меня во мнении, что никого не стоит идеализировать.

Евгений Максимович честно признавался, когда чего-то не знал, даже если новые знания лежали в области, в которой он хорошо разбирался и был признанным экспертом.

В 2010 году я предложил провести международную конференцию "Россия и Исламский мир". Григорий Алексеевич Рапота, в то время полпред Президента в ПФО, поддержал эту идею. Мы с группой единомышленников в составе трех человек начали работать над этим довольно амбициозным проектом и в марте 2011 года успешно реализовали его в столице Башкортостана.

Кстати, тогда впервые в Уфе развевались знамена 30 стран, мы пригласили около 200 человек. Евгений Максимович был в числе приглашенных почетных гостей но в последний момент в его расписание были внесены коррективы, и он не смог приехать. Конференция была посвящена известному советскому дипломату Кариму Хакимову. Примаков не знал подробностей его биографии и, узнав, что я завершил работу над фильмом "Аравийский визирь Кремля", посвященный Хакимову, попросил копию картины. Позже признался, что открыл для себя много нового. Сам формат международной конференции тогда очень понравился знатоку Востока Примакову и он посоветовал сделать ее традиционной, но в Уфе не сложилось. К счастью, идея жива. Ее подхватили и с успехом реализуют в Татарстане.

После назначения руководителем СВР и позже МИДа Евгений Максимович столкнулся с неоднозначным отношением части коллектива к этому решению президента Ельцина

Я иногда советовался с Евгением Максимовичем относительно своих планов. Была у меня такая привилегия. Его мнение в отношении какого-то события или человека, с котором я предполагал встретиться, всегда было точным и полезным. Он хорошо разбирался и в том, кто друг, а кто только делает вид.

При всей своей интеллигентности и внешней мягкости, Евгений Максимович довольно твердо, причем в лицо, мог высказать какому-нибудь известному, но недальновидному пропагандисту свое критическое мнение по поводу его сомнительного творчества. Поясняя, какие именно издержки в будущее отношений между странами и людьми несет его сиюминутное желание выслужиться перед начальством.

В карьере Примакова были неожиданные повороты: его назначали руководителем то в одно ведомство, то в другое. А ведь известно, насколько ревностно любая корпоративная среда отстаивает свою целостность. Как ему удавалось стать своим?

Радик Кудояров: После назначения руководителем СВР и позже МИДа Евгений Максимович столкнулся с неоднозначным отношением части коллектива к этому решению президента Ельцина. Настороженность вызывало очевидное обстоятельство - он был чужаком, не кадровым сотрудником, выросшим в стенах ведомства. Его ведь знали как журналиста-международника, позже - руководителя институтов востоковедения и мировой экономики, но не разведчика и дипломата.

Кстати, назначение Евгения Примакова руководителем разведки было сугубо политическим. Причем впервые в новейшей истории страны кандидат на такую высокую должность оказался без генеральских знаков отличия. Когда однажды спросили, почему он отказался от присвоения ему генеральского звания, Евгений Максимович ответил: "Забыли бы, что я академик". На мой взгляд, за этим простым объяснением кроется редкое умение не только контролировать свое тщеславие, но и проявить уважение к любому офицеру, который, как правило, проходит тернистый путь к генеральским звездам.

По свидетельствам его заместителей и соратников, с которыми мне доводилось общаться, Примаков очень быстро стал своим и уважаемым человеком. И не только благодаря таланту эффективно решать большие политические задачи. Он искренне вникал в насущные проблемы сотрудников, включая бытовые, и помогал. Это уникальный случай. Увы, так бывает далеко не всегда.

В вашем фильме, который все, кто его видел, называют добрым, Евгений Примаков предстает как человек с разносторонними интересами. Расскажите об этом.

Радик Кудояров: Он был человеком творческим, чего многие не замечали. При всей своей политической основательности и авторитете, на мой взгляд, Евгений Максимович умудрялся сохранить в себе частичку безнадежного идеалиста. Это любопытный нюанс.

Примаков писал стихи. На его слова написаны песни. Они были изданы. Одну такую пластинку с его особым посвящением я храню как высокую награду.

Кстати, о посвящениях. В одной из них, в данном случае к своей книге, Примаков написал, что узнал о вас от друга - Маркуса Вольфа, легендарного шефа разведки ГДР.

Радик Кудояров: Они дружили. Их интерес и уважение друг к другу были взаимны. Когда Маркуса не стало, Примаков сразу откликнулся на просьбу выступить по Первому каналу со словами соболезнования семье и друзьям Вольфа, а позже написал вступительное слово к книге, посвященной жизни Маркуса. Однажды я собирался в Берлин и получил из рук Примакова экземпляр его новой книги для Маркуса, а предыдущая вышла лишь незадолго до этой. Получив подарок, Маркус искренне вслух восхитился работоспособностью Евгения Максимовича и попросил меня при случае поинтересоваться секретом этого.

Книги Евгения Примакова по-настоящему интересны и понятны как специалистам, так и простому читателю. И со временем не теряют своей ценности. Отличный фактический материал и аналитика от первоисточника востребованы всегда. Конечно, время удлиняет историческую перспективу, но фактура, выводы, включая то, что мастер оставил между строк, бесценны для тех, кто понимает.

Ключевой вопрос

В любой истории бывает хотя бы одно "но"...

Радик Кудояров: Без него не обошлось и тут. Несмотря на то что Евгений Максимович находил общий язык с людьми в любой корпоративной среде, с "семьей" президента Ельцина у него принципиально не заладилось. Об этом есть небольшой фрагмент в фильме. Но для Евгения Максимовича были важны не личные взаимоотношения, а дело. Когда Примакова назначили премьер-министром, а произошло это, напомню, в период экономического кризиса в августе 1998 года, он предложил кандидатам на министерские кресла, которые представляли разные политические партии, универсальный тезис: оставить свои политические амбиции и разногласия за дверями и сосредоточиться исключительно на работе. Результаты деятельности правительства Примакова сегодня общеизвестны.

Он умел собирать вокруг себя талантливых людей и поддерживал их. Не секрет, что многие представители современной политической элиты России очень многим обязаны ему.

Примаков практически до конца жизни, не афишируя своего активного участия, эффективно помогал решать серьезные вопросы на международном поле.

В тему

У Евгения Примакова была фраза, которую он говорил в адрес того, к кому испытывал симпатию и дружеские чувства: "Хороший он мужик!".