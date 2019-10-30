Количество погибших в результате паводка в Приангарье выросло до 26

Число жертв из-за случившегося минувшим летом паводка в Иркутской области увеличилось и составляет теперь 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры региона Анну Минееву.

По данным надзорного ведомства, на сегодняшний день пропавшими без вести числятся четыре человека.

- Одного из числившихся ранее пропавшими без вести нашли погибшим, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, минувшим летом в Приангарье одна за другой пришли сразу две волны большого паводка. Более других пострадали Нижнеудинск и Тулун, всего же в восьми районах региона было подтоплено около 11 тысяч домов.