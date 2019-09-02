Путин назвал главное условие для снятия ЧС в Тулуне

Владимир Путин не впервые в Тулуне. Приехать сюда во второй раз президент пообещал 6-летнему Матвею Сафронову, с которым впервые пообщался в июле в пункте временного размещения пострадавших от паводка в этом небольшом городе. Матвей тогда рассказал президенту, что его садик "утонул, но его ремонтируют". "Обязательно еще приеду к вам, посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", - пообещал ему Путин.

Школа №6, которую посетил президент, была подтоплена, от удара стихии пострадали первый этаж, мебель, оборудование мастерских и пищеблока. Однако к началу учебного года здесь успели сделать масштабный ремонт. Так что занятия в классах начались по расписанию. Только ребят в новом учебном году стало побольше - в шестую школу перевели часть учеников из школы №20, не подлежащей восстановлению.

Владимиру Путину рассказали, как шли ремонтно-восстановительные работы. "Ремонт фасада, внутренние работы", - рассказывала директор школы Надежда Фроленок. Школа изменилась не только внешне, но и содержательно. Так, в рамках нацпроекта "Образование" здесь установлены мобильные мастерские для реализации программы "Технология". Всего же нового оборудования для тулунской школы закупили на 102 млн рублей, заметил вице-премьер Виталий Мутко.

Президент, в свою очередь, предложил пойти еще и дальше и расширить территорию самой школы. "Два дома, которые рядышком стоят, конечно, они аварийные. Целесообразно их расселить, снести и расширить территорию школы", - сказал Путин.

Путин осмотрел также кабинет музыки, спортзал, который ещё пах свежей краской, и футбольное поле, которого раньше у школы вообще не было. Раньше ребята пинали мяч во дворе, теперь у них появилась современная спортплощадка с небольшими крытыми трибунами.

За оградой школьного стадиона собрались местные жители - осмотрев футбольный стадион, Путин вышел к людям и почти час общался с ними, отвечая на вопросы, которые он обычно отвечает в ходе "Прямой линии". Это была по сути персональная "Прямая линия" с президентом для жителей Тулуна.

"Владимир Владимирович, можно нам построить инфекционную больницу?" - попросила женщина. "Насчет больницы - надо подумать, посмотреть, она нужна здесь или в другом городе", - заметил президент. "Здесь!" - заявила жительница. "Я услышал, обязательно проговорю с министром здравоохранения", - ответил Путин.

Жаловались люди, пострадавшие от паводка, и на проволочки с оформлением документов. "Я для этого и приехал - посмотреть, как все работает", - отреагировал Путин. И еще раз обозначил позицию - обеспечить жильем нужно всех пострадавших. "Будут строить столько, чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали. И более того - пока вопрос с жильем не будет решен, режим ЧС будет продолжать действовать", - заявил глава государства.

В толпе, окружившей президента, было немало предпринимателей, которых паводок лишил собственного дела, имущества и доходов. "Я знаю проблему", - сказал Путин, добавив, что решать ее нужно не индивидуально, а комплексно.

"Нужно сделать отдельный план поддержки бизнеса и экономики региона и города, в частности. С помощью тех, кто здесь работает, и с помощью крупных российских предприятий", - заявил президент. Он пообещал поговорить с руководителями крупных компаний, "чтобы они открывали здесь свои производства".

Люди долго не хотели отпускать президента, многие передавали записки - их принимали сотрудники охраны президента.

Толпа встречала президента и у здания местной администрации, куда он подъехал на совещание. Выйдя из машины, Путин направился к людям и снова отвечал на те же вопросы. Жаловались в основном на проблемы с восстановлением жилья, с пропиской, с оформлением капитального ремонта. Путин подчеркнул, что приехал специально для того, чтобы все нерешенные проблемы снять.

После этого президент направился в здание администрации, где его уже ждали жители разных городов и сел Иркутской области, пострадавших от паводка. Просили, чтобы строительство дамбы доверили местным предпринимателям. "Хорошая идея, главное, чтобы были те, кто способен это делать. Это же касается и строительство жилья. Будем по максимуму привлекать местные предприятия", - заверил президент.

Фермер спросил про поддержку сельского хозяйства. "Минсельхоз отработал, насколько мне известно, средства до вас дошли. Единственный вопрос, который до сих пор не решен - и на улице люди это обсуждали - это вопрос по огородам. Мы попробуем сейчас эту программу сделать и помочь", - сказал президент.

"Понимаю, что эти дни, месяцы были непростыми для вас. Вам досталось, может быть, больше, чем другим. Первая волна, затем вторая волна наводнения", - сказал напоследок президент. Он отметил мужество людей и пообещал по максимуму стараться решать проблемы. То же самое, отметил Путин, касается и других регионов, где бушевала стихия.