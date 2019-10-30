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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Танцы поднимают настроение

В Омске болезнь Паркинсона лечат кадрилью и хороводом
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 245(8003)
В Омске народные танцы стали применять для реабилитации пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. После занятий у больных уменьшается тремор и повышается мотивация к активному долголетию.
Пожилые омичи приходят на занятия в зал для профессиональных репетиций. Фото: Владимир Казионов Пожилые омичи приходят на занятия в зал для профессиональных репетиций. Фото: Владимир Казионов
Пожилые омичи приходят на занятия в зал для профессиональных репетиций. Фото: Владимир Казионов

Каждый понедельник 78-летняя омичка Светлана Арбузова достает из шкафа балетки, надевает нарядные бусы и идет на танцы в Омский государственный театр "Арлекин".

Фото: Владимир Снегирев
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- Всю жизнь я была здоровым человеком, в молодости даже плясала в омском народном хоре, - рассказывает о себе Светлана Петровна. - У меня две дочки, три внука и уже два правнука. Ходить по врачам некогда было, да и не люблю я болеть. До сих пор тружусь в нашем семейном кафе поваром - помогаю родным. Но этой зимой у меня начали дрожать руки. Да так, что порой стакан поднять не могла. Дети буквально силком повели меня в больницу, и выяснилось, что у меня болезнь Паркинсона.

Эта болезнь характерна для людей старшего возраста и называется иначе "дрожательный паралич". Каждый шаг и взмах руки для больных - настоящее испытание.

- У нас наблюдается более семисот пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, и их количество ежегодно растет, - подчеркивает представитель Клинического диагностического центра (КДЦ) Ирина Немчинова. - Такой диагноз - не приговор, с ним можно жить и вести полноценный образ жизни, если регулярно наблюдаться у специалистов и дисциплинированно следовать всем рекомендациям. Но один из самых важных факторов в борьбе с заболеванием - позитивный настрой.

Медики давно заметили, что регулярные занятия танцами способствуют улучшению двигательных функций больных - восстанавливают нарушения равновесия и походки. В Европе пациенты с болезнью Паркинсона танцуют танго, сальсу, вальсы и даже хип-хоп.

- А мы решили разработать специальную программу реабилитации для наших больных на основе русских народных танцев, - вспоминает старшая сестра КДЦ, инструктор ЛФК Майя Гавриленко. - Во-первых, у них особый ритм, подходящий для отработки плавности движения. Во-вторых, многие танцевальные па способствуют развитию координации. Например, классическое упражнение "пятка-каблучок". Но самое главное, что когда звучит музыка, у моих подопечных сразу поднимается настроение. Ведь для них это знакомые с детства, родные мелодии.

Первоначально занятия танцевально-двигательной терапией проводились в холле Клинического диагностического диспансера. Но со временем количество пациентов возросло, и тогда руководство омского театра "Арлекин" решило поддержать социальный проект и предложило свою площадку для реабилитации. Теперь пожилые омичи танцуют в хореографическом классе, оборудованном профессиональными станками.

Фото: Татьяна Кравченко
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По словам медиков, специальный курс упражнений из арсенала лечебной физкультуры и русских народных танцев помогает страдающим болезнью Паркинсона решить такие проблемы, как потеря равновесия, ухудшение координации, шаркающая походка, тремор, застывания. А еще танцы активизируют процессы, происходящие в головном мозге, дарят людям положительные эмоции, возвращают уверенность в себе и любовь к жизни.

- У меня плохо работала левая сторона тела, были замедлены движения, - поделилась своим опытом 65-летняя Галина Фролова. - Но уже после двух месяцев регулярных занятий, я заметила, что стала ходить прямее и вновь научилась нагибаться вперед.

- А я перестала грустить и теперь всю неделю с нетерпением жду встречи с новыми подругами, - отмечает 71-летняя Лидия Кофанова. - Ведь здесь мы не только танцуем, но и общаемся. Обсуждаем лекарства, докторов, домашние дела, новости. Иногда на встречи с нами приходят художники, актеры, краеведы. В общем, заряда позитива хватает надолго.

Контакты

Занятия в Школе для пациентов с болезнью Паркинсона проходят каждую первую среду месяца в 16:30 в актовом зале Клинического диагностического центра (ул. Ильинская, 9).

Занятия танцевально-двигательной терапией проходят по понедельникам в 12:00 в театре "Арлекин" (хореографический класс, пр. К. Маркса, 41а, служебный вход).

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