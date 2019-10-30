В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

В Томске двенадцати пострадавшим в ДТП на проспекте Мира потребовалась медицинская помощь. На месте аварии одновременно работали шесть бригад скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная.

- Девять взрослых и один подросток госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, - сообщили "РГ" в департаменте здравоохранения Томской области. - Состояние двух пациентов медики оценивают как тяжелое. Еще одна пострадавшая госпитализирована в Томскую областную клиническую больницу.

Двухлетнюю девочку скорая доставила в больницу скорой медицинской помощи № 2. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan. Пожарный автомобилю ехал на вызов с проблесковыми маячками и звуками сирен. Причины ДТП пока неизвестны.