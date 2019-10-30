Число жертв пожара в Ленобласти возросло до пяти человек

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в частном доме в деревне Васкелово, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в областном ГУ МЧС.

Напомним, пожар произошел утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в садоводстве "Полиграфмаш", расположенном в деревне Васкелово.

Ранее сообщалось, что среди погибших есть дети. Сейчас источник в правоохранительных органах отмечает, что пока установлены личности двух погибших: одного мужчины и одного ребенка. Возраст и пол других пострадавших в пожаре пока не известен. Предположительно, все пятеро были членами одной семьи.

Доследственная проверка продолжается.