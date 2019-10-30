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30.10.2019 13:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда

Текст: Светлана Цыганкова (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, пока сложно сказать, к какому временному отрезку относится субмарина. Это может быть период и Первой мировой войны, и Второй. Подлодка находится на глубине 60 метров в 20 километрах от города Балтийска - базы Балтийского флота. Ее длина - около 35 метров. Пока военные моряки не берутся говорить о принадлежности затонувшей подводной лодки.

Единственное - отметили, что она не советского образца. Не исключено, что это германская субмарина, потому что в городе Балтийске, а раньше он назывался Пиллау, располагалась база немецкого флота. Пиллау переименовали в Балтийск 27 ноября 1946 года.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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