Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда

Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, пока сложно сказать, к какому временному отрезку относится субмарина. Это может быть период и Первой мировой войны, и Второй. Подлодка находится на глубине 60 метров в 20 километрах от города Балтийска - базы Балтийского флота. Ее длина - около 35 метров. Пока военные моряки не берутся говорить о принадлежности затонувшей подводной лодки.

Единственное - отметили, что она не советского образца. Не исключено, что это германская субмарина, потому что в городе Балтийске, а раньше он назывался Пиллау, располагалась база немецкого флота. Пиллау переименовали в Балтийск 27 ноября 1946 года.