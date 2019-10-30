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30.10.2019 22:32
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" разгромил "Томь" в Кубке России

Текст: Максим Домчев
Лидер РПЛ "Зенит" вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу, разгромив "Томь" со счетом 4:0. У питерцев отличились Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов. Следующим соперником команды Сергея Семака станет "Ахмат"
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России

Главный тренер питерцев Сергей Семак решил дать передохнуть большинству лидеров, а Артем Дзюба и вовсе не попал в заявку на матч. В воротах дебютировал Александр Васютин, который перешел в команду летом из норвежского "Сарпсборга".

Несмотря на преимущество в первом тайме "Зенит" смог отличиться лишь один раз - автором забитого мяча стал Игорь Смольников. После перерыва в воротах томичей побывали еще три мяча. Отличились Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

Стоит отметить, что на матче присутствовали 38 642 зрителя.

В четвертьфинале "Зенит" сыграет с "Ахматом" из Грозного, который ранее разгромил "Луч" из Владивостока - 5:1.

"Урал" и "Ахмат" вышли в четвертьфинал Кубка России

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