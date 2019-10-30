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30.10.2019 21:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Астраханцы изъяли сайгаков из зоопарка Росгосцирка в питомник

Текст: Наталья Коротченко

Скандал в Астрахани вокруг передвижного зоопарка "Сафари" Росгосцирка, который возмутил местных жителей тем, что в клетках содержались сайгаки, завершился передачей животных в местный питомник.

- Сегодня все соответствующие документы были подготовлены, и переезд состоялся, - сообщила пресс-служба губернатора региона, - в питомнике они пройдут обязательный ветеринарный карантин и затем отправятся к сородичам в общее стадо. Ветеринары уже отмечают: сайгачата - а это мальчик и девочка - выглядят бодрыми и здоровыми.

Фото: vesti.ru
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К сайгакам в Астрахани особое отношение: они записаны в региональную Красную книгу. После того, как жители увидели сайгаков в клетках, посыпались жалобы в прокуратуру, губернатору, президенту, в зоопарке начались проверки.

Как ранее сообщала "РГ",  "Сафари" - не совсем обычный зверинец. Большинство его животных - это бывшие артисты, с которыми работали такие звезды, как Запашные и Багдасаров. Сейчас животные не могут выступать в силу возраста, из 50 зверей 30 относятся к видам, включенным в Красную книгу. Но шестимесячные сайгаки из этой компании выбиваются. По словам директора, животных принесли в зоопарк частные лица в Ставропольском крае, попросив выкормить. Но обратно за животными никто не вернулся.

Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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